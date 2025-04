Finale, scatta il cantiere per il ripristino dell'asfalto in via XXV Aprile

Torna il semaforo e il cantiere in via XXV Aprile, a Finale Ligure, per il ripristino dell'asfalto danneggiato dalle escavazioni effettuate dal Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico Savonesi per adeguare la rete idrica in zona.

Dopo l'incontro di inizio settimana, al quale hanno preso parte il personale dell’Ufficio Tecnico comunale e del Comando di Polizia Locale oltre al consorzio stesso, nelle scorse ore è stato installato il nuovo cantiere per dare il via alla prima risistemazione del manto stradale che, dopo i lavori degli scorsi mesi e a causa dell'assestamento del materiale di riempimento, ha provocato irregolarità nell’asfalto, portando alla formazione di avvallamenti e fessurazioni lungo il manto stradale.

Nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo, la ditta incaricata per conto del Consorzio eseguirà i lavori di asfaltatura. Intanto la porzione più pericolosa al transito è stata delimitata da conetti, ed è quindi stato istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

«Vogliamo concordare, perciò, tempi e modalità d’intervento in modo chiaro col Consorzio con l'intento di effettuare i lavori di sistemazione quanto prima, consapevoli che un ulteriore, naturale assestamento potrebbe comportare un intervento successivo che cercheremo di prevedere e programmare per evitare nuove situazioni di pericolosità» aveva spiegato nei giorni scorsi l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco.