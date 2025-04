Alassio, un successo la partecipazione della “Gesco Nuoto Alassio categoria Special” al Windfestival 

Successo anche al Windfestival di Andora per i ragazzi della squadra “Gesco Nuoto Alassio categoria Special”.

I ragazzi hanno collaborato con il Circolo velico “La Rabina” di Imperia che ha fornito le tavole, le vele e un simulatore per provare a terra nuove esperienze. A impartire lezioni di vela sono stati gli istruttori che, a detta degli accompagnatori della Gesco, "sono stati meravigliosi con i ragazzi".

"È stata un’esperienza emozionante e divertente per i ragazzi che oltre ad essere stati molto bravi si sono cimentati con uno sport molto difficile e differente ma anche molto adrenalinico", ha precisato Guia Tognolli accompagnatrice della squadra “Gesco Nuoto Alassio categoria Special”.

Durante il Windfestival, i ragazzi hanno anche potuto provare i loro nuovi costumi offerti da Rudy Cafe di Alassio in vista della prossima importante avventura che attende la squadra: i Campionati Italiani a Lignano Sabbiadoro.

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti e l'assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni dichiarano: “Siamo entusiaste del percorso che sta svolgendo la squadra Gesco Nuoto Alassio categoria Special, esempio lampante di come la passione sportiva possa rappresentare concretamente uno strumento di inclusione, capace di abbattere le barriere e creare occasioni di condivisione di straordinario valore. La partecipazione al Windfestival di Andora è stato un momento davvero splendido e importante in questo senso, e desideriamo a tal proposito ringraziare sentitamente tutte le persone e le realtà che hanno reso possibile questa esperienza così positiva. Con l'occasione ci fa inoltre piacere inviare un grande in bocca al lupo a tutta la squadra di Gesco Nuoto Alassio in vista dei Campionati Italiani a Lignano Sabbiadoro”.