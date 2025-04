Albenga, il mare diventa arte: la Torre Civica ospita “Mare Nostrum” di Sergio Giusto

Un mare da guardare, da sentire, da attraversare con lo sguardo. È “Mare Nostrum”, la nuova mostra personale dell’artista Sergio Giusto, che sarà inaugurata sabato 19 aprile alle ore 17 nella suggestiva cornice della Torre Civica in piazza San Michele, ad Albenga. A presentare l’esposizione sarà Alfredo Sgarlato.

Una dichiarazione d’amore per il proprio territorio, ma anche un ritorno alle origini: “Facendo il bagno tutto l’anno e avendo il contatto con il mare praticamente quotidiano – racconta Sergio Giusto – per me era diventata un’urgenza mettere su tela le mie emozioni, per trasmettere alle persone ciò che provo dopo tanti anni vissuti fuori dalla Liguria”.

Un’arte che nasce dall’acqua, ma affonda le radici nella terra d’origine. “Albenga ha un centro storico stupendo – racconta ancora l’artista – e recentemente ho deciso di aprire un atelier proprio in uno dei vicoli. Sarebbe bello se anche altri artigiani decidessero di aprire botteghe. Per questo avevo anche realizzato anche la serie ‘Antichi mestieri’”.

“Mare Nostrum” è infatti più di una semplice esposizione pittorica: è un racconto visivo di emozioni ritrovate, una testimonianza intima che prende forma in una serie di opere dove il blu predomina, ma si lascia attraversare da bagliori di rosso, di giallo, dai colori caldi della memoria e del ritorno.

“La filosofia è di non rovinare questo immenso patrimonio che abbiamo”, afferma Giusto. E quel patrimonio, per lui, è fatto di storia, di paesaggi, di mare e tradizioni.

Ad arricchire l’esperienza della mostra sarà un’installazione immersiva: “In occasione dell'esposizione – spiega l’artista – realizzerò un’installazione con elementi estranei ai quadri. Le tele saranno inserite in un’atmosfera costruita con materiali plastici dalle forme arrotondate, per esprimere una sensazione di acqua, di gocce. Ci sarà anche un’installazione che si chiama ‘L’albero del mare’”.

Una mostra da vivere non solo con gli occhi, ma con tutti i sensi, dove l’arte diventa esperienza, evocazione, viaggio nel tempo e nello spazio. E il mare, ancora una volta, è il protagonista assoluto.

L'esposizione, che gode del patrocinio del Comune di Albenga, resterà aperta tutti i giorni fino al 4 maggio, con orario 10-12 e 16-19.