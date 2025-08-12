Alassio, passeggero incendia il sedile del bus navetta: autista ustionato al Santa Corona

Un passeggero di un bus navetta diretto a una discoteca di Alassio ha incendiato il sedile del conducente. L’episodio è avvenuto all'altezza di piazza Andrea Quartino, poco prima delle 4 del mattino.

L’autista, accortosi delle fiamme, ha tentato di spegnerle ma si è ustionato una mano. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Alassio, che lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che stanno ricostruendo la dinamica e verificando eventuali responsabilità del passeggero autore del gesto.

L'autista del bus navetta, classe 1990, ha riportato ustioni di primo e secondo grado guaribili in diversi giorni di prognosi.