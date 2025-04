A Loano una serata tra arte, cinema e spiritualità: in scena “Cene ce n’è… ma l’Ultima?”

Un’esperienza sensoriale tra arte, parola e gusto per riscoprire il significato profondo dell’Ultima Cena. È questo il cuore dell’iniziativa culturale e artistica che si terrà a Loano, presso Ca’ Nova (in via Firpo 8), mercoledì 16 aprile alle ore 20:00.

L’evento, dal titolo “Cene ce n’è… ma l’Ultima?”, organizzato dal Ministero Sabaoth di Loano, si propone come un vero e proprio viaggio esperienziale attraverso uno degli episodi più emblematici della storia biblica. Non una semplice conferenza, ma una serata che fonde diversi linguaggi espressivi in un intreccio di emozioni e riflessioni.

La narrazione sarà arricchita da proiezioni cinematografiche, letture dal vivo di brani tratti dalla Bibbia, suggestioni artistiche e momenti legati al gusto e ai sensi, creando un’atmosfera immersiva. L’obiettivo è offrire ai partecipanti un’occasione per avvicinarsi alla Pasqua con maggiore consapevolezza, riscoprendo la forza evocativa e simbolica dell’Ultima Cena.

L’ingresso è libero, ma con consumazione obbligatoria. È consigliata la prenotazione entro lunedì 15 aprile tramite il link seguente (clicca QUI).

Gli organizzatori invitano cittadini, curiosi e appassionati a partecipare, sottolineando come la serata voglia essere anche un’occasione di incontro e condivisione all’interno della comunità.