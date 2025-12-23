Provincia, nel 2025 16 milioni per l'edilizia scolastica e più di 10.5 milioni per le strade

16 milioni per l'edilizia scolastica (13 milioni dal Pnrr) e un totale di più di 10 milioni e 450mila euro tra bitumature, manutenzioni e interventi in somma urgenza.

Queste le somme annunciate dalla Provincia di Savona nel bilancio di fine anno.

Per le scuole in capo all'ente provinciale sono 28 gli edifici custoditi e 11 gli istituti scolastici.

Sulle strade invece sono stati stanziati 4 milioni e 350mila euro per le bitumature, 1 milione e 500mila euro sulle manutenzioni e 4 milioni e 600mila euro gli interventi in somma urgenza. Per l'annualità 2025 inoltre sono stati completati e sono in corso di realizzazione interventi per oltre 11 milioni e 800mila euro di messa in sicurezza ponti, viadotti e barriere.

Il progetto per la tanto attesa realizzazione del casello di Bossarino ha ricevuto l'autorizzazione della valutazione di impatto ambientale con i lavori che scatteranno nella prima parte del 2027 (leggi QUI).

Per quanto riguarda le prospettive di bilancio, sono stati previsti 88 milioni e 889mila euro per il 2026, 86 milioni e 614mila euro per il 2027 e 85 milioni 648mila euro per il 2028.

Sul personale verranno avviate invece 12 procedure concorsuali, 15 saranno le assunzioni.