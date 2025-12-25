Neve e vento: l’allerta gialla prorogata fino alla mattina di Santo Stefano

Alla luce degli ultimi aggiornamenti modellistici e delle precipitazioni in atto, ARPAL ha prorogato l’allerta neve gialla sul settore D (bacini padani di centro-ponente) fino alle ore 9 di domani, venerdì 26 dicembre.

Un nucleo di aria fredda di origine continentale, proveniente dall’Europa orientale, ha raggiunto anche il Mar Ligure, determinando un sensibile calo delle temperature. Nella notte si sono registrati valori minimi particolarmente bassi: -4,6 °C a Poggio Fearza, -4,2 °C a Pratomollo e -4 °C a Settepani. In mattinata, raffiche di vento fino a 99 km/h sono state misurate alla Marina di Loano.

A partire dal pomeriggio di Natale, soprattutto sul Centro-Ponente, le precipitazioni hanno assunto carattere nevoso sui rilievi interni e sui versanti padani, con quota neve localmente sotto i 600 metri e possibili nevicate fino ai fondovalle nelle zone D ed E. È atteso inoltre un nuovo rinforzo dei venti settentrionali: burrasca forte (oltre 75 km/h) sui settori A e B, burrasca (60-75 km/h) sul C e venti forti (50-60 km/h) sull’E, con raffiche più intense sui crinali e nelle vallate esposte. Diffuso il disagio fisiologico da freddo, sia sui rilievi sia lungo le aree costiere più esposte.

Le nevicate, localmente persistenti nelle aree interne, proseguiranno fino alla mattinata di domani. La giornata di Santo Stefano sarà ancora caratterizzata da venti di burrasca e condizioni di freddo intenso.

Le nevicate a quote medio-basse potranno causare criticità alla viabilità, in particolare su fondovalle e tratti autostradali del settore D, con probabilità maggiore fino alle prime ore di domani. Nella giornata odierna permane il disagio fisiologico da freddo nelle aree interne del Centro-Ponente.