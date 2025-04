Loano, una mostra su Don Milani per celebrare l'80esimo della Liberazione

La Sezione Anpi di Loano e l'Aned Provinciale di Savona e Imperia organizzano, col Patrocinio del Comune di Loano, una mostra fotografica sulla figura di Don Milani dal titolo "Barbiana : il silenzio diventa Voce" quale evento per celebrare l'ottantesimo anniversario della Liberazione.

Dal 23 aprile al 9 maggio nella Sala del Mosaico del Comune di Loano sarà esposto materiale fornito dalla Fondazione don Lorenzo Milani di Firenze. L'esposizione vuole evidenziare come don Milani, nello svolgere la sua opera di educatore e di sacerdote, si sia sempre ispirato a due fari: il Vangelo e la Costituzione Repubblicana.

L'inaugurazione, con la presentazione a cura di don Carmelo Galeone, parroco di Borgio Verezzi, si terrà il 23 aprile alle ore 16. La mostra sarà quindi visitabile tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30. Per concordare visite in orari diversi o per visite di scuole contattare l'Anpi Loano via mail.

L'Associazione Partigiani contribuirà inoltre al calendario delle iniziative previste per la giornata del 25 aprile a Loano, la cui locandina è stata realizzata dagli studenti dell'Istituto "Falcone". Il ritrovo è previsto alle ore 10.15 presso Palazzo Doria. Da qui partirà il corteo, accompagnato dalla Banda Musicale “Città di Loano”, che attraverserà le vie del centro fino a raggiungere piazza Italia. Alle ore 10.30 si terrà la cerimonia ufficiale con la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, seguita dagli interventi delle autorità civili e militari. A rendere ancora più significativo il momento sarà la partecipazione degli alunni dell’Istituto Falcone, che proporranno letture e riflessioni legate al 25 aprile. Le celebrazioni proseguiranno al Cimitero di Loano con la deposizione di una corona presso il Sacrario dei Caduti, un gesto simbolico per onorare la memoria di tutti coloro che si sono sacrificati per la libertà del nostro Paese.

Anpi ricorda inoltre di aver aderito all'iniziativa "Viaggio della Memoria", promossa da Aned Savona-Imperia, con un contributo che permetterà ad uno studente dell'Istituto Falcone di Loano di partecipare al viaggio d'istruzione negli ex campi di sterminio nazisti che si svolgerà dall'8 al 12 maggio, in occasione degli 80 anni della liberazione del campo di Mauthausen.