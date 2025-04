Varazze, mercoledì 30 aprile si festeggia Santa Caterina, patrona da 400 anni della città

Nei prossimi giorni si terranno le tradizionali celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, in occasione del quarto centenario (1625–2025) dell’elezione della santa e del beato Jacopo da Varagine a patroni della città.

Dal 21 al 29 aprile, ogni sera alle 20:30, presso il Santuario della Santissima Trinità (Chiesa di Santa Caterina), si svolgerà la novena, che comprenderà l’adorazione eucaristica e i vespri, arricchiti dalla lettura di testi di santa Caterina e dalla predicazione affidata ai sacerdoti cittadini.

Domenica 27 aprile, alle ore 15:30, da piazza Sant’Ambrogio partirà la rappresentazione scenica del corteo storico, con sfilata attraverso i rioni di San Nazario, Borgo e Solaro, a cura dell’Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena.

Martedì 29 aprile, alle 16:30, prenderà il via da piazza San Nazario il pellegrinaggio verso la statua della patrona nella Marina, per il tradizionale omaggio floreale e la benedizione della città. In serata, alle 21:30, in piazza Santa Caterina si terrà il concerto della Banda Musicale "Cardinal Cagliero", accompagnato dalla videoproiezione di foto storiche a cura dell’associazione Varagine.it.

Il culmine delle celebrazioni sarà mercoledì 30 aprile, giorno della festa patronale. Alle 9:30, nella Collegiata di Sant’Ambrogio Vescovo, si celebrerà la solenne messa, seguita alle 11 dalla processione verso il Santuario della Santissima Trinità, dove sarà officiata la messa in adempimento del voto. Nel pomeriggio, alle 15:30, la processione farà ritorno alla parrocchiale, dove alle 18 sarà celebrata una nuova funzione liturgica.

In caso di maltempo, la processione con la statua di Santa Caterina e i crocifissi delle confraternite sarà rinviata a sabato 3 maggio. Resta confermato, invece, anche in caso di pioggia, il pellegrinaggio al santuario e la messa votiva del 30 aprile.