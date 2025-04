Savona piange la scomparsa di Anna Maria Quaglia del negozio di giocattoli di via dei Vegerio

Savona piange la scomparsa prematura di Anna Maria Quaglia all'età di 57 anni.

Titolare insieme alla sorella Silvia del noto negozio di via dei Vegerio "Giocattoli Quaglia", ex Disneyland (avevano rilevato l'attività nel 1987), era stimata e apprezzata per i suoi modi gentili, cordiali, sempre disponibile e con il sorriso per soddisfare le esigenze di diverse generazioni di bimbi e dei grandi alla ricerca di un regalo per i più piccoli.

Non stanno mancando sui social i messaggi di cordoglio e di ricordo nei suoi confronto.

Sulla porta del negozio ieri mattina sono state posizionate una rosa e due fiori per ricordare una persona più che speciale.

"Ci prendiamo qualche giorno per ricordare la nostra Anna. Torneremo lunedì 28 assicurandoci di portare con noi il suo bellissimo sorriso" il post sui social di "Giocattoli Quaglia".