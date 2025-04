Savona, la spiaggia del Prolungamento invasa da un piccolo esercito di volontari per raccogliere i rifiuti

Sabato 26 aprile, a Savona, la spiaggia del Prolungamento è stata invasa da un piccolo esercito di volontari, armati di pinze, retini e sacchi per raccogliere i rifiuti. È la prima volta che Assonautica collabora con Plasticfree ed è stata un'esperienza molto positiva, accolta con entusiasmo dai soci, che hanno partecipato numerosi, coinvolgendo anche amici e parenti, tra cui diversi bambini.

L'evento è stato organizzato da Plasticfree in occasione della “Giornata della Terra”; Assonautica ha accettato con entusiasmo di partecipare e spera che la collaborazione continui nel tempo.

Sono state raccolte tante bottiglie di vetro, bottiglie di plastica, lattine, polistirolo, più di 2000 mozziconi di sigaretta e rifiuti di ogni tipo: dalla piccolissima pattinatrice di plastica, che è stata “salvata”, al gigantesco pneumatico da camion. Tutti i rifiuti sono stati portati fuori dalla spiaggia per essere ritirati dal personale SEA-S.

I bambini hanno collaborato attivamente nella raccolta. Ognuno deve fare la sua parte per salvaguardare l'ambiente: non si è mai troppo piccoli o troppo grandi per cessare di essere spettatori, per smettere di limitarci a mugugnare e iniziare ad agire. Assonautica ringrazia Plasticfree, tutti i partecipanti e, soprattutto, i bambini.