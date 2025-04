Albenga, esplode una bombola di ossigeno in un’abitazione: grave un uomo

Momenti di paura oggi pomeriggio ad Albenga, dove intorno alle 18.15 è stato lanciato l’allarme per l’esplosione di una bombola di ossigeno in un’abitazione situata in via Piave.

L’incidente ha provocato gravi ustioni a un uomo, che si trovava all’interno della casa al momento dello scoppio.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono accorsi i militi della Croce Bianca di Villanova d’Albenga e i sanitari del 118. L’uomo, le cui condizioni sono apparse subito critiche a causa di un’ustione importante, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Al momento non si conoscono con esattezza le cause dell’esplosione.