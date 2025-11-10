Pneumatici invernali, in provincia di Savona scatta l'obbligo da metà novembre

a Provincia di Savona ha ufficializzato l'ordinanza che disciplina l'obbligo di dotazioni invernali sulle strade di propria competenza. L'ordinanza n. 3922 del 7 novembre 2025 stabilisce che, nel periodo compreso tra il 15 novembre 2025 e il 15 aprile 2026 (entrambe le date incluse), tutti i veicoli a motore (con l'esclusione di ciclomotori a due ruote e motocicli) dovranno circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

L’alternativa, come da prassi, è quella di circolare avendo sempre a disposizione a bordo del veicolo idonei mezzi antisdrucciolevoli omologati, come le catene da neve.

L'ordinanza precisa che l'obbligo non è strettamente limitato al periodo indicato. In caso di precipitazioni nevose in atto o di accertata presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata, che rendano difficoltosa la circolazione, la normativa entra in vigore anche antecedentemente o successivamente al periodo tra il 15 novembre e il 15 aprile. In queste condizioni di emergenza, potranno circolare esclusivamente i veicoli già dotati di pneumatici invernali oppure quelli che provvedano al montaggio immediato dei dispositivi antisdrucciolevoli omologati.

Un'ulteriore disposizione riguarda i veicoli a due ruote. L'ordinanza prevede infatti il divieto assoluto di circolazione per i ciclomotori a due ruote e per i motocicli in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o in presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata. Tale divieto è valido per tutto il periodo in cui sono richiesti gli pneumatici invernali, ma è da ritenersi esteso anche antecedentemente o successivamente alle date indicate, qualora si verifichino i suddetti eventi meteorologici.