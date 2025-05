Maltratta il padre per denaro e lo costringe ad accompagnarlo al bancomat: in manette figlio violento

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Alassio hanno arrestato un 43enne, accusato di maltrattamenti e estorsione ai danni del padre. L'uomo, già destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore per maltrattamenti in famiglia, ha violato palesemente tale provvedimento, continuando a maltrattare i propri familiari. In particolare, ha costretto il padre a cedergli una somma di denaro, agendo in maniera violenta e intimidatoria.

La pronta segnalazione di un cittadino ha giocato un ruolo fondamentale nell’arresto. L'uomo, infatti, ha avvistato l'aggressione fisica di un anziano in strada e ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112, fornendo così l’allerta alle forze dell'ordine. L’intervento tempestivo degli agenti, supportato dalle telecamere di sorveglianza della città, ha permesso di rintracciare rapidamente i due e fermare il reato in corso.

All’arrivo degli agenti, il quarantatreenne è stato trovato visibilmente ubriaco e in preda a un'ulteriore richiesta di denaro nei confronti del padre. Nonostante il rifiuto del genitore, l'uomo lo ha costretto ad accompagnarlo al bancomat per prelevare i soldi. L’anziano, ormai privo di risorse, ha chiesto aiuto alla figlia, che, accorrendo in suo soccorso, ha portato il denaro richiesto dal fratello.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti ed estorsione e tradotto presso la Casa Circondariale di Imperia.