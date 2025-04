Trovato senza vita nei boschi di Albenga, la vittima è il 67enne Calogero Lo Conte

Un tragico destino ha colpito Calogero Lo Conte, l'uomo di 67 anni di Albenga, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nella notte nei boschi di San Fedele, dopo ore di ricerche.

L’allarme era stato lanciato ieri sera, intorno alle 22.30, quando i familiari, preoccupati per il mancato ritorno dell’uomo, avevano denunciato la sua scomparsa. Lo Conte era uscito nel pomeriggio per una passeggiata nelle colline alle spalle della sua abitazione, lasciando la sua auto parcheggiata in via Corsica.

Le ricerche sono state avviate prontamente, con il coinvolgimento di vigili del fuoco, unità cinofile, volontari della Protezione Civile di Albenga e Villanova, carabinieri e soccorso alpino di Pieve di Teco. Dopo ore di perlustrazione tra i sentieri boscosi, il corpo di Lo Conte è stato localizzato in una zona impervia, lungo il sentiero che conduce al Monte Rosso. Le circostanze della sua morte sembrano indicare un malore improvviso.

Il recupero del corpo è stato particolarmente arduo, poiché il terreno era ripido e difficile da raggiungere. La salma è stata trasportata per circa 500 metri in salita, utilizzando una barella portantina, fino a un punto dove è stato possibile trasferirla su un mezzo fuoristrada per il trasporto.