“Alassio e gli Inglesi 1875–2025”, il 2 maggio via agli eventi con la mostra fotografica della Richard West Memorial Gallery

Prenderà ufficialmente il via venerdì 2 maggio “Alassio e gli Inglesi 1875–2025”, la grande manifestazione culturale con cui la Città di Alassio celebra i 150 anni di storia condivisa con la comunità britannica, a partire dal fatidico anno 1875 in cui i due gentiluomini scozzesi, George Henderson Gibb e il generale William Montagu Scott McMurdo, insieme alle loro famiglie, trascorsero un intero inverno ad Alassio, dando il via a un legame che nei decenni ha contribuito a plasmare l’immagine della città, con architetture riconoscibili, luoghi iconici e uno stile inconfondibile all’insegna di eleganza, cultura e raffinatezza.

Il primo appuntamento del ricco calendario di eventi promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio con il coinvolgimento degli Assessorati alla Cultura, al Commercio, allo Sport e alla Protezione Animali e col patrocinio di Regione Liguria e Fondazione De Mari, è la mostra fotografica “Alassio e gli Inglesi”, ospitata nella suggestiva cornice del giardino della Richard West Memorial Gallery e English Library, che offrirà un percorso suggestivo attraverso fotografie storiche che raccontano l’impronta lasciata dai cittadini britannici sul volto e sull’identità di Alassio fin dalla fine dell’Ottocento. La mostra, promossa dall'Assessorato alla Cultura, verrà inaugurata venerdì 2 maggio alle ore 10 e sarà visitabile ogni giorno fino al 31 maggio dalle ore 10 alle ore 18, con ingresso libero.

A partire da venerdì 2 maggio, sempre a cura dell'Assessorato alla Cultura, debutteranno anche le visite guidate alla Richard West Memorial Gallery e alla English Library, in programma tutti i lunedì, mercoledì e venerdì del mese dalle ore 15.00 alle 18.00, con ingresso libero.

Contemporaneamente prenderanno il via anche i tour tematici a cura di Bruno Schivo: il primo appuntamento, dal titolo “Gli inglesi ad Alassio”, è in programma venerdì 2 maggio con partenza alle ore 17 davanti al Palazzo Comunale, alla scoperta della Richard West Memorial Gallery, della English Library e dell'Hanbury Tennis Club, nella cui suggestiva cornice per tutto il mese di maggio sarà disponibile lo speciale “English Tea Time” delle ore 17. La partecipazione ai tour è gratuita, con prenotazione consigliata contattando il numero 328 3066168.

Le iniziative di venerdì 2 maggio proseguono alle ore 18 presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio”, dove la rassegna "Alassio di Venerdì" sarà dedicata all'incontro con l'Associazione Culturaldog, volta a presentare le caratteristiche delle razze canine inglesi, e non solo (Ingresso libero). Le iniziative dedicate al mondo canino proseguono sabato 3 maggio, quando, nell'ambito di “Alassio e gli Inglesi”, entrerà nel vivo “Alassio Pet Lover”, iniziativa promossa dall'Assessorato alla Protezione Animali che, in un'atmosfera festosa, offrirà a partire dalle ore 11 un’intera giornata in Piazza Partigiani con sfilate, passeggiate, stand tematici e il raduno dei Welsh Corgi Cardigan, razza amata dalla Regina Elisabetta II. Nell'ambito della manifestazione, realizzata con il supporto di Monge, alle ore 18 verrà inoltre proiettato il cortometraggio “Il Professor Birillo” della regista Doroti Polito, frutto del laboratorio di regia “Ciak si gira!”, realizzato dall'Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio con la partecipazione degli allievi dell'Istituto Comprensivo di Alassio.

Il fine settimana di “Alassio e gli Inglesi” prosegue domenica 4 maggio alle ore 21, con un emozionante concerto tributo a Edward Elgar eseguito dall’Orchestra Sinfonica del Ponente Ligure. L'evento è a ingresso gratuito, con prenotazione al numero 0182 648078 o scrivendo un'email a biblioteca@comune.alassio.sv.it.

Martedì 6 maggio debutterà anche la rassegna cinematografica “Bibliomovie Made in England”, con il primo film in programma all’Auditorium della Biblioteca Civica, dove si alterneranno proiezioni ogni martedì (ore 21) e giovedì (ore 16 e ore 21), affiancate da una proiezione dedicata ai bambini ogni sabato pomeriggio di maggio alle ore 16. Giovedì 8 maggio, alle ore 17, la Biblioteca ospiterà “Readings for Children”, con letture animate pensate per coinvolgere i più piccoli in un’esperienza divertente e formativa. Il 9 maggio, alle ore 18, l'appuntamento in Biblioteca con “Alassio di Venerdì” sarà con Bruno Schivo, che approfondirà il tema degli “Scrittori inglesi ad Alassio”. Tutti gli appuntamenti in biblioteca qui citati sono ad ingresso libero.

Per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile effettuare visite guidate ai Giardini di Villa della Pergola, premiati come “Parco più bello d’Italia” e recentemente selezionati e ammessi tra i prestigiosi Partner Garden della Royal Horticultural Society (tra i pochissimi fuori dal Regno Unito), la più celebre associazione orticolturale al mondo, il cui Patron è Re Carlo III, succeduto in questo ruolo a sua madre, la Regina Elisabetta II. Le visite guidate sono prenotabili sul sito www.giardinidivilladellapergola.com

Inoltre, grazie all'impegno dell'Assessorato al Commercio in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, durante la manifestazione le vetrine degli esercizi commerciali saranno allestite a tema britannico, e i bar e i ristoranti aderenti proporranno menù tematici con English breakfast, brunch e tè all’inglese. Un QR code presente presso le strutture aderenti permetterà di accedere al programma completo delle iniziative.

“Questa prima settimana di ‘Alassio e gli Inglesi’ – dichiara il consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali di Alassio, Mariacristina Boeri – rappresenta perfettamente lo spirito della manifestazione: dalla mostra fotografica alle visite guidate, al tributo musicale a Elgar, fino alle letture animate per i bambini, alla giornata pet-friendly in Piazza Partigiani e alle proiezioni cinematografiche, ogni iniziativa è pensata per offrire ai cittadini e ai turisti di tutte le età un programma variegato di attività belle e interessanti, che nel loro insieme valorizzano un patrimonio di eccezionale valore che ha lasciato segni profondi nell’immagine di Alassio”.