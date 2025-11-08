Folta vegetazione nel Letimbro, la concessionaria Barbieri: "Le canne alte 5 metri coprono le nostre vetrine"

"Le canne alte 5 metri sono diventate un ostacolo: coprono le nostre vetrine".

Queste le parole di Alberto Vargiu, titolare della concessionaria Barbieri Volkswagen di Corso Mazzini a Savona che lamenta la mancata manutenzione della folta vegetazione all'interno del Letimbro che sta diventando un ostacolo, impedendo di fatto la visuale delle auto esposte.

Una problematica che comunque si nota in altre zone della città e nonostante le sollecitazioni al Comune di Savona, l'azienda non avrebbe ancora ricevuto risposta.

I lavori per ottimizzare il problema hanno avuto inizio nell'alveo del torrente che costeggia il quartiere di Lavagnola e sarebbe previsto anche un doppio intervento di risagomatura: il primo da 1,4 milioni di euro e un secondo da 976 mila euro.

“I lavori riguarderanno la realizzazione di due briglie – aveva spiegato l'assessore Lionello Parodi – opere idrauliche finalizzate a stabilizzare il letto del torrente e a migliorarne la sicurezza. Con questi lavori riusciremo anche a prelevare una consistente quantità di sabbia, già caratterizzata e risultata compatibile con quella delle nostre spiagge. La sabbia sarà utilizzata per i ripascimenti dell'arenile di Zinola, a ridosso del camping.”

Un secondo intervento, previsto a fine 2026, riguarda invece la parte di torrente dal ponte dell'autostrada alla foce, per un importo di 976 mila euro, e prevede anche in questo caso una risagomatura dell'alveo del torrente, da cui verrà ricavata altra sabbia.