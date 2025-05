Stella, 100 anni per Gina Pongibove: entra nel club dei centenari

𝟏𝟎𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢. È entrata nel club dei centenari la cittadina di Stella Gina Pongibove e l'amministrazione comunale ha voluto porgerle un omaggio.

"Una grande emozione e un grande onore a partecipare oggi al centesimo compleanno della nostra straordinaria stellese Mamma Gina Pongibove - ha detto il Sindaco Andrea Castellini - Un traguardo incredibile celebrato insieme al Presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Stella, Giancarlo Pedrazzi, e al rappresentante della Croce Verde Albisola, storico presidente Vilderio Vanz".

"Mamma Gina è un vero pilastro per le nostre comunità di Stella e Albisola. Il suo cuore generoso, in ricordo del caro figlio Massimo, ha donato ben sei preziosissimi mezzi di soccorso nel corso degli anni. Un gesto di amore e altruismo che ha fatto la differenza per tantissime persone - continua il primo cittadino - Cento anni di vita, di storie, di un amore immenso che continua a dare speranza e aiuto. Grazie di cuore, Mamma Gina, per il tuo esempio e per la tua incredibile generosità. Auguri infiniti da tutta la comunità".