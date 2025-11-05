Albenga, vede i carabinieri e tenta di disfarsi di un panetto di hashish: arrestato

Nel corso della notte, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne di origine marocchina, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività si inserisce nel piano di rafforzamento dei servizi contro lo spaccio di droga, l’immigrazione irregolare e per il mantenimento del decoro urbano nelle aree del centro storico e nelle zone più sensibili del capoluogo ingauno. Il piano è stato disposto a seguito di quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi presso la Prefettura di Savona lo scorso 29 ottobre.

L’uomo, già noto ai militari, è stato intercettato mentre camminava lungo via Roma. Alla vista della pattuglia ha tentato di eludere il controllo, cambiando bruscamente direzione e imboccando la vicina via Lamberti. Il tentativo è però fallito: i carabinieri lo hanno raggiunto proprio mentre cercava di disfarsi di un involucro, poi risultato contenere un panetto di hashish del peso di circa 96 grammi, che aveva cercato di nascondere sotto un portone condominiale.

Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Albenga, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Questa mattina, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e del rito direttissimo, il GIP del Tribunale di Savona ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Savona.

Rimane alta l’attenzione dell’Arma dei carabinieri su un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra i residenti, a testimonianza dell’impegno costante nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla microcriminalità e all’immigrazione irregolare. Viene inoltre rinnovato l’appello ai cittadini a segnalare al numero 112qualsiasi situazione sospetta o di potenziale pericolo.