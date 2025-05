Festa della Mamma al Molo 8.44: consulenza gratuita sull'Armocromia

Sabato 10 e domenica 11 maggio, si può festeggiare la Festa della Mamma in bellezza con un’esperienza unica al Molo 8.44.

"Ti aspettiamo per una consulenza gratuita di Armocromia, l’analisi del colore che ti aiuta a valorizzare il tuo look partendo dalle tue caratteristiche cromatiche.

Quando? La mattina dalle 10.00 alle 13.00;

Il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00" spiegano dalla direzione del Molo.

"Al termine della seduta, riceverai una cartolina personalizzata con i colori che ti

valorizzano di più, in base alla tua stagione armocromatica. Non perdere l’occasione di splendere… per fare un regalo speciale alla mamma. Ti aspettiamo al Molo 8.44 con tutta la famiglia" concludono.