Materiale perso da un camion sull’A10 mette in difficoltà la circolazione ferroviaria: sospesi i treni tra Savona e Genova

AGGIORNAMENTO ORE 11.30: Circolazione sospesa tra Savona e Genova sulla linea Ventimiglia-Genova a causa di una lamiera e altro materiale caduto sulla linea aerea di alimentazione elettrica dei treni tra Varazze e Cogoleto.

Il materiale portato dal forte vento è proveniente da camion presenti sull’autostrada sovrastante.

I tecnici di RFI sono sul posto per il ripristino dei danni e i vigili del fuoco stanno operando per mettere in sicurezza la zona.

Trenitalia ha attivato un servizio bus spola per i treni regionali tra Savona e Voltri e nella tratta Varazze – Voltri, i treni Intercity sono sostituiti da bus tra Genova Piazza Principe e Savona. I bus stanno percorrendo la strada statale Aurelia finché anche l’Autostrada A10 rimarrà chiusa per il forte vento.

A causa del forte disagio, attualmente i bus risultano letteralmente "presi d'assalto".

****

AGGIORNAMENTO ORE 10: la circolazione è ancora sospesa e sono in corso interventi tecnici. I treni Intercity e Regionali potrebbero subire limitazioni di percorso e ritardi, con possibili cancellazioni per i treni Intercity. È attivo un servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali.

Treni Intercity interessati: IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) - Savona (8:56): il treno termina a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire con l'assistenza clienti di Trenitalia: IC 505 Ventimiglia (6:37) - Roma Termini (14:33): cancellato tra Savona e Genova Piazza Principe. I passeggeri possono utilizzare un bus sostitutivo fino a Genova Piazza Principe, dove troveranno informazioni per il proseguimento; IC 633 Milano Centrale (7:10) - Ventimiglia (10:54): cancellato tra Genova Piazza Principe e Savona. I passeggeri possono proseguire con un bus sostitutivo fino a Genova Piazza Principe; IC 504 Savona (11:00) - Torino Porta Nuova (14:10): cancellato. I passeggeri possono proseguire con l'assistenza clienti di Trenitalia.

****

La linea ferroviaria Genova-Ventimiglia sta registrando significativi disagi a causa di un guasto alla linea elettrica provocato dal forte vento. La circolazione dei treni è attualmente sospesa nel tratto tra Varazze e Genova Voltri.

I tecnici sono stati immediatamente allertati e sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento dell’infrastruttura.

Nel frattempo, i treni Intercity e Regionali in transito sulla linea potrebbero registrare ritardi. L'IC 505 Ventimiglia (6:37) - Roma Termini (14:33) è fermo a Savona dalle 8:09, così come l'IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) - Savona (8:56).