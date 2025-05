Anche quest’anno bimbi sani e sorridenti!

Cari Lettori, siamo ormai alla quarta edizione della settimana della prevenzione della carie dei bambini organizzata da Il Dentista dei Bambini

È il momento di prenotare un consulto per i vostri bimbi presso uno degli studi aderenti, potete farlo sia dal sito www.ildentistadeibambini.it che direttamente dall’app Kids Dental App (scaricabile gratis sia per IOS che per Android e ricca di consigli su corretta igiene orale, alimentazione, prevenzione…).

Per chi ancora non ci conoscesse, soprattutto genitori i cui bimbi non abbiano ancora fatto la loro prima visita dal dentista pediatrico, spiego meglio di cosa si tratta:

stiamo parlando di una iniziativa sociale a livello nazionale: In tutti gli studi aderenti, dal 5 al 10 Maggio, si svolgerà la nostra speciale campagna di prevenzione a favore della salute orale dei bambini.

I bimbi prenotati scopriranno lo studio dentistico attraverso il gioco: dovranno avventurarsi in sette “missioni segrete” per raggiungere altrettanti traguardi da riportare sullo SPECIALE PASSAPORTO”, fino a conquistare il titolo di “supereroe del sorriso”. La prima missione si svolge in studio e consiste nei seguenti assaggi:

Il controllo del sorriso

La scansione dei dentini (una speciale ripresa con “telecamera 3D” per vedere insieme tutti i dettagli del loro sorriso)

il Kids Cario Test (per programmare in maniera oggettiva i controlli di prevenzione necessari a mantenere il sorriso sano)

Le altre “missioni” coinvolgeranno le famiglie, per aiutare i genitori a motivare i bimbi alle corrette abitudini attraverso il gioco. Lo scopo è aiutare i bambini a conservare un sorriso sano per tutta la vita!

In più ci saranno Spazzolino e dentifricio specifici per la loro età e SORPRESE ESCLUSIVE PER TUTTI!

Questa iniziativa ci richiede un grande impegno organizzativo ma siamo davvero orgogliosi del lavoro che facciamo a beneficio della salute orale di tutti i bambini, soprattutto di quelli che non sono mai stati dal dentista pediatrico; ora sta a voi genitori partecipare affinché i vostri bimbi ne possano goderne i benefici!

A chi è rivolta? A tutti i bambini dai 18 mesi ai 12 anni.

Ma davvero la carie si può prevenire? Certamente, e costa davvero poca fatica e poco denaro, mentre trascurando il problema si rischiano danni importanti che richiederanno interventi più complessi

Ma davvero la carie si può prevenire? Certamente, e costa davvero poca fatica e poco denaro, mentre trascurando il problema si rischiano danni importanti che richiederanno interventi più complessi

Ma io credevo che che i denti da latte non andassero curati perché tanto poi li cambi… Al contrario: i denti da latte, se preservati in salute, creano le condizioni per mantenere sani anche quelli permanenti, è importantissimo curarli, ma meglio ancora non farli proprio ammalare!

Allora prenoto, ma quanto mi costa? Si tratta di una delle nostre iniziative sociali , quindi, durante la Settimana della Prevenzione, i costi sono tutti a carico nostro! Sul sito www.ildentistadeibambini.it tutti i dettagli, oltre a consigli utili e articoli informativi scritti dai nostri dentisti pediatrici, gli stessi che puoi incontrare negli oltre 100 centri associati!

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova