Solidarietà per il Santa Corona: al via una raccolta fondi per attrezzature d'emergenza al Pronto Soccorso

Gara di solidarietà a Pietra Ligure per sostenere il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Corona, punto di riferimento per migliaia di cittadini del Ponente ligure e non solo. La Pubblica Assistenza Pietra Soccorso ha lanciato una raccolta fondi per dotare il reparto di attrezzature sanitarie all’avanguardia, indispensabili per affrontare le emergenze e garantire interventi tempestivi ed efficaci.

“Il pronto soccorso rappresenta il primo baluardo nei momenti di maggiore vulnerabilità - spiegano i volontari dell’associazione - Sostenere il suo operato significa rafforzare la sanità pubblica e l’intera comunità”.

La pubblica assistenza pietrese assicura che ogni euro raccolto sarà destinato interamente all’acquisto di dispositivi per il monitoraggio dei pazienti, strumenti di primo intervento e altre attrezzature specifiche, utilizzate direttamente nel reparto di pronto soccorso del Santa Corona. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni sull’impiego dei fondi saranno resi pubblici attraverso i canali social di Pietra Soccorso.

Da Pietra Soccorso indicano le modalità con le quali i cittadini, aziende ed enti possono dare il proprio contributo:

Bonifico bancario sul conto dedicato

IBAN: IT59N0875349320000001200900

Causale: “Donazione per pronto soccorso Santa Corona”

Portale GoFundMe:

https://gofund.me/10635837

Pietra Soccorso rivolge un appello speciale anche a ristoratori e commercianti che volessero organizzare eventi di beneficenza per sostenere la raccolta fondi: l’associazione offrirà massima collaborazione e visibilità per ogni iniziativa solidale. “La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai. Sostenete anche voi il pronto soccorso di Pietra Ligure”, è l’invito conclusivo dei volontari.