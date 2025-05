Albenga, libri e risate al Frantoio Sommariva: doppia presentazione con Carlo Denei e Fabio Nocchi

Sabato 10 maggio, alle ore 17.30, il Museo–Frantoio Sommariva di Albenga ospiterà un evento letterario decisamente fuori dagli schemi: una doppia presentazione con due protagonisti d’eccezione, Carlo Denei e Fabio Nocchi, che porteranno al pubblico le loro ultime opere, Festival e Quasi tutto ciò che vuoi.

Non solo scrittori, ma anche comici, cabarettisti e umoristi, Denei e Nocchi vantano un lungo percorso comune come autori del celebre programma Striscia la Notizia, per cui hanno scritto, tra gli altri, i testi per Ezio Greggio.

Denei, volto noto della comicità genovese, è stato tra i fondatori dei Cavalli Marci, gruppo che ha lanciato artisti come Luca e Paolo, Balbontin, Pulci e Bianchi. Nocchi, psicologo di formazione, è invece una penna affilata del Vernacoliere, giornale umoristico toscano, e autore versatile impegnato in vari ambiti culturali.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Albenga e organizzato con il supporto dei Fieui di Caruggi, si preannuncia come un’occasione di allegria e spunti di riflessione. Un mix di comicità intelligente, aneddoti inediti e un tocco musicale — grazie a Denei, anche cantante — che promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico.

Di cosa parlano i loro libri? Festival di Carlo Denei ci porta alla fine del Novecento. In una cittadina in provincia di Viterbo si decide di organizzare un festival dell’umorismo per dare una scossa alla comunità. Cinque giovani comici milanesi frequentatori dello Zelig con un vecchio pulmino partono da Milano, ma…

Quasi tutto ciò che vuoi di Nocchi racconta la storia di Malox, un bamboccione quarantenne che vede i suoi desideri realizzarsi uno dopo l’altro, ma… Anche in questo caso c’è un “ma”.

Si scoprirà tutto domani, sabato 10 maggio alle 17,30 al Museo- Frantoio Sommariva di Albenga. Ingresso libero. Al termine degustazione dei prodotti del frantoio offerta dal padrone di casa Agostino Sommariva.