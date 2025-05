La Lega di Savona contro la Giunta Russo: "Dalla Capitale della Cultura alla gestione rifiuti, un collezione di fallimenti"

"La serie continua di risultati insoddisfacenti, se non del tutto negativi, che la Giunta Russo ha collezionato nei più svariati settori: dall’esito negativo dei ricorsi al Tar regionale e del Lazio, alla strampalata modifica della mobilità savonese, alla conflittuale gestione del problema rifiuti, alla 'fantasiosa' candidatura a Capitale della Cultura, sono tutte iniziative che evidenziano inadeguatezze programmatiche e gestionali".

Arriva dalla segreteria della Lega di Savona il duro attacco alle politiche portate avanti dall'attuale Amministrazione cittadina, mettendo nel mirino temi "scottanti" affrontati anche nell'agone politico all'interno delle sedi istituzionali.

"Sia chiaro la Lega ha da sempre rilevato criticità strutturali nelle competenze e capacità dell’Ente locale, stante l’attuale assetto istituzionale, a gestire direttamente, o nel caso di esternalizzazione, valutare con scienza e coscienza, le effettive competenze di chi otteneva l'incarico" continuano.

"Detto questo, al contempo non possiamo invece non rilevare l'atteggiamento presupponente della Giunta Russo riguardo tutte le osservazioni che la minoranza in tutte le sue espressioni, ha più volte rappresentato in Consiglio Comunale e nelle commissioni" chiosano dal Carroccio savonese.