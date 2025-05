Andora, un incontro sul futuro della nautica da diporto e dei porti turistici liguri: l’obiettivo è sviluppare un percorso condiviso con le istituzioni

Un’importante occasione di confronto e dialogo tra istituzioni, territori e operatori del settore nautico si terrà venerdì 16 maggio 2025, alle ore 09:30, presso Palazzo Tagliaferro (Largo Milano 3) ad Andora.

L’evento, intitolato “Futuro della Nautica da Diporto e dei Porti Turistici: gli scenari nazionali e liguri – Dialogo fra istituzioni e territorio per lo sviluppo economico del comparto”, è promosso da A.M.A. - Azienda Multiservizi Andora e dal Comune di Andora, con il patrocinio della Regione Liguria e la collaborazione di ASSO.N.A.T.. L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli relatori e dell’Assessore regionale Marco Scajola.

“Faremo un’analisi della situazione ligure, con l’obiettivo di costruire un dialogo proficuo e un percorso condiviso con le istituzioni e gli operatori. Scopo condiviso è individuare prospettive concrete, valorizzare le potenzialità esistenti e verificare come aggiornare il quadro normativo per favorire lo sviluppo moderno e sostenibile dell’economia del mare. Un modello che accolga anche chi desidera vivere il mare senza necessariamente possedere una barca, e che sia in linea con le esigenze dei diportisti e degli operatori che investono nel settore” – ha dichiarato il Presidente di A.M.A., avv. Fabrizio De Nicola. “L’incontro è aperto al pubblico, rivolto a operatori del settore, amministratori, tecnici e cittadini interessati a conoscere le prospettive della nautica da diporto in Liguria e a livello nazionale. Ringrazio fin da ora i relatori per i preziosi contributi che porteranno alla discussione”.

Ad aprire i lavori sarà proprio il Presidente dell’A.M.A., avv. Fabrizio De Nicola, con i saluti istituzionali. A seguire interverranno l’avv. Luciano Serra, Presidente di ASSO.N.A.T. (Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici), l’avv. Marco Machetta, Responsabile Area Legislativa ASSO.N.A.T., il dott. Alessandro Berta, Vicepresidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Imperia, La Spezia, Savona), il dott. Walter Vassallo, ideatore e coordinatore dei Blue Marina Awards, il dott. Mauro Demichelis, Sindaco del Comune di Andora, e il dott. Marco Scajola, Assessore della Regione Liguria.