Albisola, inaugurata un'area canina nel Parco dell'Accoglienza al Santuario della Pace

"Il paradiso dei pelosi". Questo il nome della nuova area canina inaugurata lunedì scorso nel Parco dell'Accoglienza al Santuario della Pace ad Albisola Superiore.

"Con la collega Consigliera di Maggioranza Sabrina Siri alcuni mesi fa ci eravamo presi questo impegno ed ora lo abbiamo raggiunto. Abbiamo svolto un lavoro a quattro mani insieme al prezioso supporto degli studenti e dei docenti dell'Ente Sistema Edilizia (ESE), i beneficiari del Progetto SAI (ex Sprar) e alcuni cittadini volontari. Fra questi è corretto citare il signor Roberto Guarnieri e il signor Marco Siri, papà della Consigliera; quest'ultimo ci ha fornito una guida, così come hanno fatto i docenti con i ragazzi, ed un sostegno anche nell'operatività. Il sigor Siri, con la sua pluriennale esperienza e i suoi 90 anni di età, ci ha trasmesso alcune malizie facendoci fare meno fatica e assicurandoci un migliore risultato - ha detto l'assessore Calogero Massimo Sprio - Non abbiamo quindi raggiunto soltanto il risultato di consegnare alla cittadinanza un'accogliente e funzionale area canina bensì anche quello di raccogliere i benefici di aver coinvolto il territorio attraverso l'apporto di Ragazzi e Anziani, Amministratori e Cittadini, Italiani e Stranieri, Lavoratori e Volontari".

"E' nell'ambito di una simile condivisione che si raggiungono i risultati migliori; potremo contare su una migliore convivenza fra i diversi fruitori del Parco dell'Accoglienza, un alleggerimento nell'utilizzo dell'area canina di via Mariconi a beneficio degli abitanti della zona e di tutti coloro che potranno riprendere ad effettuarne una fruizione di sgambamento veloce per i loro cani - ha continuato l'assessore albisolese - La popolazione presenta molteplici bisogni e aspettative, talvolta in contrapposizione fra loro; scopo dell'Amministrazione Comunale è quello di dedicare attenzione a tutte le fasce d'età con risposte e servizi dedicati. Ogni singolo progetto fa parte di un insieme più ampio e complesso che rappresenta le coordinate di un percorso teso a rendere migliore la qualità di vita delle persone e, perché no, anche degli animali. Quando le persone partecipano a questo viaggio non solo contribuiscono a raggiungere i risultati attesi bensì ne diventano essi stessi attori e protagonisti con tutte le gratificazioni del caso. Un ringraziamento va anche agli studenti e ai docenti del Centro di Formazione per Operatore Agricolo Isforcoop di Varazze che periodicamente svolgono attività di manutenzione presso il Parco dell'Accoglienza ed in futuro anche presso la nuova Area Canina".

Al termine dell'inaugurazione si era tenuta la chiusura del percorso di sensibilizzazione circa la corretta gestione dei cani in ambiente urbano svolto, a titolo gratuito, dalla Educatrice Cinofila Micaela Grasso del Pet Star Club che si era tenuto, fra dicembre e marzo, in diversi luoghi della città coinvolgendo molti proprietari dei cani.

Nel giugno del 2023 era stata inaugurata l'area cani di via Mariconi.