Albissola, scontro auto-moto sulla via Aurelia: soccorsi mobilitati, traffico in tilt

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, lungo la via Aurelia, ad Albissola Marina, all’altezza di corso Bigliati. Una vettura, diretta verso Savona, durante una manovra di svolta verso un parcheggio si è scontrata con una moto di grossa cilindrata che, provenendo alle sue spalle nella stessa direzione, stava effettuando un sorpasso.

Dopo aver urtato la moto, l’auto ha proseguito la corsa finendo contro un muretto. Ad avere la peggio i due occupanti del mezzo a due ruote, rimasti feriti.

L’allarme è scattato immediatamente. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze della Croce d'Oro, l’automedica, i Carabinieri, la Polizia Stradale e la Polizia Locale, impegnati sia nei rilievi dell’incidente sia nella gestione della viabilità, fortemente rallentata durante le operazioni di soccorso.

Per le due persone che viaggiavano sulla moto è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.