Ripascimento ad Alassio, Melgrati: "Conclusione dei lavori prevista per la prima metà di giugno"

L’amministrazione comunale di Alassio intende dare alla cittadinanza un aggiornamento e utili precisazioni in merito alle opere di difesa del centro urbano prospiciente il litorale, attualmente in corso. Il progetto, che ha visto la convergenza di sinergie tra la Protezione civile, sia a livello nazionale che regionale, rientra nelle opere di difesa naturale del centro urbano, finanziato con un contributo di 3,5 milioni di euro erogato dal Dipartimento di Protezione Civile e affidato, a seguito di gara pubblica, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ELCAL S.r.l./Consorzio Stabile Angedil di Agrigento.



L’ intervento, progettato e approvato da tutti gli enti competenti, prevede l'apporto di materiale proveniente sia da cava sottomarina che da cava terrestre ed è finalizzato a contrastare l’erosione costiera e a garantire una maggiore protezione del fronte urbano. Oltre al ripascimento, il progetto comprende l’allungamento del pennello Ferrando di 80 metri, in parte in versione soffolta, strategico per il miglioramento della capacità di intercettare i sedimenti sabbiosi e per assicurare una più efficace difesa del litorale.

“Le opere attualmente in corso – commenta il sindaco Marco Melgrati - procedono come da cronoprogramma e verranno ultimate presumibilmente nella prima metà di giugno, portando un grande beneficio alla nostra città sia in termini di sicurezza sia a vantaggio delle attività che operano sul lungomare e nelle zone prospicienti il litorale. Ci tengo a sottolineare che il ripascimento da cava terrestre si è reso necessario in questo terzo intervento di ripascimento strutturale che interessa Alassio ed è il risultato di una previsione progettuale approvata da tutti gli organi competenti. Questo in ragione sia della carenza quantitativa di materiale della cava sottomarina dopo i prelievi dei primi due lotti di interventi, corrispondente a quasi 250.000 mc di materiale dragato, sia per la carenza di materiale di idonea granulometria e pertanto senza una stabilità accettabile se non implementato con materiale proveniente da cava terrestre. In relazione ai danni recentemente cagionati alla pavimentazione di via Cavour dal transito dei mezzi pesanti, a frante delle legittime preoccupazioni espresse dai cittadini, ci tengo a precisare che il direttore dei Lavori, il funzionario comunale Ing. Luca Corciulo, ha già ingiunto con proprio ordine di servizio alla ditta appaltatrice l’obbligo a suo carico di ripristinare tutte le opere una volta terminato l’intervento ancora attualmente in corso. Confermiamo quindi che la ditta esecutrice provvederà al completo risanamento dei danni causati alla pavimentazione in via Cavour e, ove si rendesse necessario, anche in ulteriori tratti del centro cittadino eventualmente interessati”. Specifico infine che le transenne attualmente presenti in via Torino sono state ordinate dall'Asl per ragioni di sicurezza”.