Guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti, prime multe con il nuovo codice della strada

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, gli equipaggi della Sezione Polizia Stradale di Savona e le Volanti della Questura hanno svolto uno specifico servizio finalizzato al contrasto della guida di veicoli in stato di alterazione psicofisica dovuta all’ingerimento di sostanze alcoliche e all’assunzione di sostanze stupefacenti.

L'attività si è svolta in ambito urbano ed è stato rivolto al cosiddetto popolo della movida, come voluto dal Servizio Polizia Stradale di Roma, che, per l’occasione, ha disposto l’impiego di un laboratorio forense, in linea con quanto recentemente emerso e auspicato dal Prefetto di Savona in occasione di uno specifico Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi con i vertici delle forze dell’ordine della Provincia, per contrastare il fenomeno degli incidenti stradali.

L’utilizzo del laboratorio forense ha consentito alle pattuglie di effettuare controlli ancora più approfonditi sui vari conducenti, evidenziando eventuali alterazioni e le relative cause. Un elemento significativo è rappresentato dal fatto che il servizio si sia svolto poco dopo la mezzanotte, quindi in concomitanza con l’introduzione delle modifiche alle norme del codice della strada.

Nel corso della notte sono state contestate nove violazioni dell’articolo 186 del codice della strada per guida in stato di ebbrezza alcolica, delle quali otto hanno rilevanza penale e una è di natura amministrativa. Inoltre, sono state accertate quattro violazioni dell’articolo 187, a carico di altrettanti conducenti responsabili di aver assunto sostanze stupefacenti. Questa fattispecie presenta sempre natura penale, come rilevato sia dalle prove del precursore sia da quelle di riscontro del laboratorio.

Una delle novità introdotte dalle nuove norme consente agli agenti di contestare il reato una volta accertata l’assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, senza che sia più necessario confermare uno stato morboso per dimostrare l’effettivo stato di alterazione.

L’impegno della Polizia Stradale prosegue su tutto il territorio provinciale, rafforzando lo slogan nazionale “Se guido non bevo”. Basti pensare che, dall’inizio dell’anno, sono state contestate quasi 300 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguenti provvedimenti di ritiro delle patenti dei responsabili. L’attività di controllo sarà particolarmente intensa in occasione delle prossime festività natalizie, durante le quali il territorio della Provincia sarà interessato da un notevole afflusso di vacanzieri.