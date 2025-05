Un lettore sul porta a porta: "I cittadini sono esseri umani che usano il cervello e meritano risposte intelligenti"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Ho appena finito di leggere l’articolo che racconta le vicissitudini del nostro Sindaco in giro per i quartieri della sua città, intento a spiegare il “porta a porta”. Le domande che gli vengono poste sono logiche, dettate da una realtà vissuta da ognuno di noi; sono le sue risposte a non essere altrettanto logiche".

"Un mastello non dovrebbe mai essere posizionato per strada — cosa che invece ci viene detto di fare. Un mastello che provoca un incidente, a causa della sua posizione, dà luogo a un addebito di responsabilità per il proprietario. Mi chiedo perché, per l’ennesima volta, non intervenga la Polizia Municipale a spiegare al Comune come certe imposizioni siano gravemente pericolose".

"Eludere le domande non serve: i cittadini che le pongono non sono retrogradi o incapaci di accettare i cambiamenti. Sono esseri umani che usano ancora il cervello e che hanno diritto a risposte intelligenti".

Lettera firmata