Il Direttore Marittimo della Liguria Antonio Ranieri in visita al Compartimento Marittimo di Savona

Il Direttore Marittimo della Liguria, Contrammiraglio (CP) Antonio Ranieri, accolto dal Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, Capitano di Vascello (CP) Matteo Lo Presti, ha fatto visita agli uffici del Compartimento Marittimo savonese, iniziando dall'Ufficio Locale Marittimo di Varazze, per poi proseguire con la Delegazione di Spiaggia di Finale Ligure, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, l’Ufficio Locale Marittimo di Alassio e, infine, con la sede della Delegazione di Spiaggia di Andora.

L'Ammiraglio Ranieri ha incontrato il personale civile e militare in servizio, al quale ha espresso apprezzamento e gratitudine per l'impegno costantemente profuso nell'espletamento dei diversificati compiti istituzionali, ancora più in vista della prossima stagione estiva in cui il Corpo delle Capitanerie di Porto si appresta a svolgere un’intensa attività a favore dei fruitori del mare.

L'attività di vigilanza della Guardia Costiera, infatti, durante il periodo estivo, viene notevolmente intensificata - sia via mare sia via terra - attraverso costanti pattugliamenti e controlli, finalizzati a prevenire tutte quelle situazioni di pericolo che possano compromettere la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino e costiero.

Inoltre, ha voluto esternare il proprio compiacimento per il costante impegno dimostrato nello svolgimento della quotidiana attività tecnico-amministrativa, tesa ad erogare servizi indispensabili, pronti ed efficienti nei confronti della vasta e diversificata compagine che caratterizza il locale cluster marittimo e portuale.

L'incontro con il Direttore Marittimo ha costituito un momento di importante "crescita motivazionale" per tutto il personale, stimolato a operare - con sempre maggiore dedizione e passione - per il conseguimento degli obiettivi istituzionali prefissati.