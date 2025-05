Savona, pedonalizzazione di corso Italia, Orsi: "235 mila euro destinati alla manutenzione strade per i lavori del restyling"

L’affidamento dei lavori per la sistemazione di corso Italia, nell’ultimo tratto pedonalizzato compreso tra via Battisti e via Dei Vegerio, torna nel mirino del gruppo consiliare PensieroLibero.zero che, con altri gruppi di opposizione, aveva raccolto oltre 3.000 firme contro la pedonalizzazione.

PensieroLibero.zero pone l’attenzione su una quota delle risorse che saranno impiegate per finanziare i lavori di restyling di corso Italia.

"Ebbene sì, come temevo – spiega Fabio Orsi di PensieroLibero.zero – contano di utilizzare non solo i finanziamenti regionali ottenuti e un po’ del cosiddetto 'avanzo', cioè quella che potremmo definire la ricchezza accantonata con tanta fatica in questi anni di vacche magre, ma anche la bellezza di 235 mila euro di fondi propri presi dal capitolo 'manutenzioni straordinarie strade comunali'. Cioè, prendiamo quello che dovrebbe servire per rifare asfalti e tappare buche, per rifare il vestito a corso Italia dopo due anni e mezzo."

E prosegue Orsi: "Sempre e solo corso Italia. Come per la rumenta. Impiegare anche solo un centesimo destinato a tutte le strade cittadine per dar seguito a questa assurdità, imposta con pervicacia senza aver il coraggio di chiedere ai cittadini cosa ne pensassero, è l’ennesima brutta pagina di cui spero i Savonesi terranno memoria."