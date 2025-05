“Alassio e gli Inglesi 1875–2025”: le prossime iniziative in programma

Prosegue ad Alassio, per tutto il mese di maggio, “Alassio e gli Inglesi 1875–2025”. La manifestazione è promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio per celebrare i 150 anni di relazioni tra la città e la comunità britannica.

Dopo i grandi concerti delle scorse settimane all'ex Chiesa Anglicana, gli incontri culturali, le visite guidate, le letture di poeti inglesi e le numerose altre iniziative in programma – che proseguono per tutto il mese di maggio – venerdì 23 maggio, alle ore 18, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica, andrà in scena un nuovo appuntamento davvero originale e coinvolgente: un pomeriggio di giochi a squadre in perfetto British Style. A curare l'appuntamento, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e con il personale della biblioteca di Alassio, è Lorenza Oliveri, insegnante di inglese in pensione, da sempre appassionata divulgatrice e promotrice del gioco come strumento didattico. L’incontro, arricchito dagli intermezzi musicali del Maestro Riccardo Pampararo, propone un momento di partecipazione collettiva in cui il pubblico potrà mettersi alla prova con quiz e sfide linguistiche ispirate alla lingua e alla cultura inglese, con giochi divertenti e intelligenti come “Vero o falso”, “You Six Good”, “Venti parole”, “Il viaggiatore”, “Chi sono?” e molti altri. L’iniziativa è aperta a tutti e gratuita, con prenotazione consigliata presso la Biblioteca al numero 0182 648078 o tramite email: biblioteca@comune.alassio.sv.it. L’evento prende ispirazione dal calendario-gioco “You Six Good”, ideato da Lorenza Oliveri con finalità benefiche a favore dell’Associazione Piccoli Cuori o.d.v., che sostiene i bambini affetti da cardiopatie congenite e le loro famiglie all’interno dell’Ospedale Gaslini di Genova.

Nei giorni che precedono e seguono il 23 maggio, il programma di “Alassio e gli Inglesi 1875-2025” continua a offrire una ricca varietà di iniziative per tutte le età. Giovedì 22 maggio, alle ore 17 la Biblioteca ospiterà letture animate in inglese per bambini ispirate alla celebre canzone “Old MacDonald had a farm”, seguite da una tombola degli animali in lingua, mentre nell’Auditorium saranno proiettati i film della rassegna “Bibliomovie – Made in England”, sia alle ore 16 sia alle ore 20. Venerdì, dalle ore 15 alle 18, si potrà partecipare alla visita guidata gratuita alla Richard West Memorial Gallery e English Library, mentre alle ore 17, nello stesso luogo, si terrà la premiazione del concorso letterario “The Conthest”, curato dalla libreria Ubik e dedicato a racconti brevi ispirati alle “Cronache di Narnia” di C.S. Lewis.

Il fine settimana proseguirà sabato 24 maggio con la rassegna cinematografica per bambini “Bibliomovie – Made in England for Kids” e con le letture teatrali dei grandi poeti inglesi interpretate da Giorgio Caprile e Cristina Sarti in programma alle ore 18 alla Richard West Memorial Gallery. Domenica 25 maggio, la settimana si concluderà all’Auditorium della Biblioteca con una speciale maratona cinematografica, in programma dalle ore 12.00 alle 24.00, con ingresso gratuito su prenotazione presso la Biblioteca al numero 0182 648078 o tramite email: biblioteca@comune.alassio.sv.it.

Proseguono inoltre la mostra fotografica “Alassio e gli Inglesi” ospitata nel giardino della Richard West Memorial Gallery e English Library con le foto storiche della Collezione Renato Bellia - visitabile ogni giorno dalle ore 10 alle ore 18 con ingresso libero - le visite guidate ai Giardini di villa della Pergola prenotabili sul sul sito www.giardinidivilladellapergola.com e l’appuntamento quotidiano con l’English Tea Time nella suggestiva Club House in stile coloniale dell'Hanbury Tennis&Padel Club alle ore 17.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.visitalassio.com nella sezione dedicata: https://www.visitalassio.com/it/eventi-importanti/alassio-e-gli-inglesi

“Alassio e gli Inglesi 1875–2025” è promossa dall'Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, con il coinvolgimento degli Assessorati alla Cultura, al Commercio, allo Sport e alla Protezione Animali, e con il patrocinio di Regione Liguria e Fondazione De Mari.

Grazie all'impegno dell'Assessorato al Commercio in sinergia con la Rete di Destinazione Alassio, durante la manifestazione le vetrine degli esercizi commerciali sono allestite a tema britannico, e i bar e i ristoranti aderenti propongono menù tematici con English breakfast, brunch e tè all’inglese. Un QR code presente presso le strutture aderenti permetterà di accedere al programma completo delle iniziative.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica al numero 0182 647027 o via email a info@visitalassio.com.