Albenga, il 24 maggio chiude l'Anno Accademico dell’Unitre

Sabato 24 maggio, presso il chiostro dell’ex asilo "Ester Siccardi" di Albenga, si terranno le iniziative di chiusura dell’Anno Accademico 2024-2025 dell’Unitre Comprensoriale Ingauna, un sodalizio che da anni rappresenta un punto di riferimento culturale per il territorio.

Nei giorni scorsi, gli studenti, i soci e i docenti dell’Unitre di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale hanno partecipato alla tradizionale gita sociale di fine anno, visitando il territorio della Diocesi di Massa Carrara Pontremoli e del Marchesato di Malaspina, con tappe significative a Pontremoli e Fosdinovo. Un viaggio che ha rafforzato il senso di comunità e che si inserisce perfettamente nella missione dell’Unitre: non solo divulgazione del sapere, ma anche costruzione di un’Accademia di Umanità.

Le lezioni nei tre plessi si sono concluse, ma eventi, mostre, conferenze e appuntamenti culturali continueranno per tutta l’estate. In particolare, sono attesi i Lunedì culturali estivi, che inizieranno il 16 giugno con Giannino Balbis e proseguiranno con ospiti di spicco come Roberta Grossi, Giorgio Barbaria e Alma Oleari, Direttrice dell’Archivio Storico della Diocesi di Albenga-Imperia.

Durante la cerimonia ufficiale di chiusura, prevista per sabato 24 maggio alle ore 15, il Presidente Claudio Almanzi rivolgerà il suo saluto alla comunità accademica, concludendo il mandato triennale del Consiglio Direttivo e della sua presidenza: "Sono stati anni ricchi di eventi, manifestazioni e incontri che hanno reso il nostro sodalizio una delle realtà culturali più attive del comprensorio. Grazie alla collaborazione di tanti, abbiamo dimostrato l’importanza del volontariato e della condivisione del sapere. È stato un onore guidare questa Accademia di Umanità. Auguro al futuro Presidente e al Consiglio Direttivo di proseguire su questa strada, consolidando il ruolo dell’Unitre come luogo di cultura e dialogo intergenerazionale".

La giornata di sabato si aprirà alle ore 10 con l’inaugurazione della mostra delle opere realizzate nei laboratori di Pittura, Fotografia, Canto, Musica, Teatro, Cucito, Scultura e Ceramica. Un’occasione per ammirare l’impegno e la creatività degli studenti.

L’Unitre Comprensoriale Ingauna chiude così un altro anno di intensa attività, rinnovando l’impegno nella crescita culturale e nella valorizzazione delle relazioni umane.