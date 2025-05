I musicisti di domani in anteprima alla “Mozart” di Savona

La musica classica ha un futuro. E il futuro è nelle mani di giovani musiciste e musicisti che studiano e si cimentano con gli strumenti della tradizione. E lo faranno dal vivo venerdì 23 maggio alle ore 17,30 nell’Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla di via Guidobono a Savona.

In programma, per formazioni diverse, musiche di Frescobaldi, Faurè, Vivaldi, Pergolesi, Schumann e altri.

Il liceo musicale “Giordano Bruno” di Albenga è stato istituito nel 2018. Il liceo musicale è una scuola superiore di concezione avanzata in cui, nell’impianto formativo di un solido percorso liceale, lo studente può immergersi nel mondo della musica, approfondendone gli aspetti espressivi, culturali, storiografici, interdisciplinari, tecnologici e interattivi.

Nel corso di questo anno scolastico l’Associazione Mozart Savona ha stipulato con il liceo un accordo nell’ambito del previsto percorso ministeriale chiamato PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Gli studenti che partecipano alle iniziative dell’associazione aderiscono dunque al progetto PCTO che permette agli stessi (del triennio) di avvicinarsi al mondo della musica professionale, prendendo parte ai concerti sia come aiuto organizzatori che come esecutori.

Il pomeriggio è ad ingresso libero.

L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.