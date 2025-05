Alassio, grande partecipazione alla premiazione del Concorso “Il Miglior Articolo di Cronaca 2024”

Come da tradizione, oggetto del concorso - riservato a tutti gli studenti delle medie inferiori di Alassio sia pubbliche che private, e alle classi quinte delle scuole primarie di Alassio - è la realizzazione di elaborati testuali riferiti ad un fatto di cronaca avvenuto in città nel 2024, esaminati dalla Commissione Giudicatrice formata dal Gruppo Cronisti Liguri .

Durante la serata di premiazione, dedicata ai compianti Nello Aicardi e Alfredo Provenzali, i vincitori sono stati premiati con contributi per gli studi: il 1° Premio è stato assegnato a Saja Sotany; 2° classificata Marta Ghigliazza; 3° classificata Noemi Civello; 4° classificata Jana Elbana; 5° classificata Alice Cammarata; 6° classificata Miriam Cammarata; 7° classificata Giulia Gervasoni; 8° classificato Martino Vaccarezza. Il Premio Categoria Esordienti in ricordo dei giornalisti Alfredo Provenzali e Sergio Veccia offerto dal Lions Club Alassio “Baia del Sole” e dall’Associazione Bagni Marini è stato vinto da Francisco Di Pasca; lo stesso premio è stato assegnato anche a Francesco Perrone. Il Premio Speciale in ricordo di Milla e Nello Aicardi, offerto dalle nipoti Piera e Antonella, è stato vinto da Ettore Passeggi; i Premi Speciali riservati agli esordienti in ricordo di Natalino Famà ,offerto dall’Associazione “Amici del Borgo Coscia”, sono stati vinti da Kei Balestra e Senad Ibrahimi; i Premi Speciali in ricordo di Stefania Savona offerti dai genitori Gianna e Sergio e da Luca sono stati vinti da Cloe Cordani e Leyla Ottavi; i Premi Speciali in ricordo del Professor Andrea Gallea offerti dai famigliari sono stati vinti da Elisa Ballarini e Anna Molinari.