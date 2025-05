"La vita dei lupi e il loro impatto sull’ecosistema": il 25 maggio ad Albenga incontro con Ugo De Cresi

L’associazione Nova Kronos, con il patrocinio del Comune di Albenga, organizza domenica 25 maggio alle ore 17.30, presso i Chiostri Ester Siccardi di via Martiri 1 ad Albenga, un incontro dal titolo "La vita dei lupi e il loro impatto sull’ecosistema". A condurlo sarà Ugo De Cresi, uno dei più preparati osservatori ambientali liguri.

Classe ’64, De Cresi abita in Valle Scrivia ed è un esperto osservatore naturalista che vive a stretto contatto con i lupi e la fauna selvatica, di cui si occupa dal 2008. Prima di allora, si dedicava all’ambiente marino ed è stato collaboratore di Greenpeace. Si avvale di una rete composta da centinaia di collaboratori volontari radicati sul territorio, dotati di fototrappole con tecnologia all’avanguardia, per un monitoraggio capillare del lupo – oggi l’animale che maggiormente suscita interesse – e della fauna in generale.

De Cresi è il classico operatore da campo, una passione a cui dedica la maggior parte del suo tempo. Grazie al fototrappolaggio naturalistico, unito a vaste competenze, fornisce informazioni realistiche, oggettive e inopinabili sui comportamenti della fauna selvatica e, in particolare, dei lupi.

Ha inoltre creato un network di “sentinelle” della fauna selvatica, composto da cittadini, escursionisti e appassionati che la studiano, nella maggior parte dei casi dotati di fototrappole. Tra i suoi numerosi scoop ambientali, si segnala il ritrovamento, nel 2022, della carcassa di una sciacalla dorata nei pressi di Alessandria: un dato scientifico di grande rilievo.

De Cresi ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare a questo incontro organizzato da Nova Kronos, con l’obiettivo di sfatare i numerosi luoghi comuni che circondano il lupo.