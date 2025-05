Albenga, Vadino ha una nuova palestra attrezzata all’aperto: inaugurata in piazza Pertini

Inaugurata questa mattina (22 maggio) la nuova palestra attrezzata all’aperto in piazza Pertini, nel quartiere Vadino. L’opera è stata realizzata grazie a un cofinanziamento tra la Regione Liguria – Assessorato allo Sport – e il Comune di Albenga.

"Abbiamo ottenuto un contributo regionale di 25 mila euro - spiega il sindaco Riccardo Tomatis - e abbiamo scelto di investire ulteriori risorse per rendere la palestra ancora più completa. Questa struttura potrà diventare un punto di riferimento per il quartiere e sarà utilizzata anche dagli studenti dell’Istituto Agrario, che non dispongono di una palestra al coperto e potranno sfruttare quest’area nelle belle giornate."

Barbara Vullo, consigliere delegato al quartiere di Vadino e all'intercettazione di bandi di finanziamento, sottolinea: "Sono molto orgogliosa di questo primo risultato, importante per Vadino e per Albenga. Il prossimo intervento di riqualificazione sarà sui Giardini Caduto Ignoto di Russia. Il mio impegno proseguirà per individuare nuovi bandi e finanziamenti, così da reperire risorse che valorizzino ulteriormente la nostra città. Il bando a sportello destinato ai Comuni Liguri per la promozione dell’attività sportiva di base ha contribuito a migliorare una piazza molto frequentata del quartiere."

L’assessore alle politiche sociali, Marta Gaia, evidenzia: "Fondamentale l’aspetto dell’inclusività: alcuni attrezzi sono pensati per essere utilizzati anche da persone con disabilità. Questo rappresenta un passo importante verso una città sempre più accessibile, dove lo sport diventa davvero un'opportunità per tutti. Consentire a ciascun cittadino di praticare attività fisica in uno spazio inclusivo significa favorire il benessere, l’integrazione e la socialità, valori che vogliamo continuare a promuovere".

Infine, il sindaco Tomatis aggiunge: "Oltre all’importante valore sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico legato allo sport, questa nuova area contribuirà a creare un punto di aggregazione per bambini, ragazzi e adulti. Grazie al contributo della Regione, al lavoro della consigliera Vullo e degli uffici comunali abbiamo potuto inaugurare questa nuova realtà per Vadino. Continueremo a intercettare bandi e finanziamenti per migliorare il territorio e a dedicare attenzione al quartiere di Vadino, che ha molte potenzialità ancora da sviluppare".

Seguirà, nel corso del periodo estivo, la presentazione del progetto da parte della Regione Liguria.