Ecco come avviene la produzione delle schede elettroniche

Le schede elettroniche hanno segnato una vera e propria rivoluzione nel settore dei dispositivi tecnologici, grazie alla loro elevata efficienza ed alle dimensioni compatte.

Queste caratteristiche, ad esempio, hanno permesso di ridurre significativamente l’ingombro di molte apparecchiature, come nel caso dei televisori, ma anche di altri dispositivi impiegati in diversi settori.

Ma come si costruiscono tali schede? Il processo è molto articolato e richiede diversi step. Vediamoli insieme.

Progettazione

La prima fase del processo di costruzione schede elettroniche riguarda la progettazione.

Prima di tutto, però, gli ingegneri collaborano strettamente con i clienti per tradurre le loro idee in progetti concreti, e valutano la fattibilità del progetto prima di proseguire con le altre fasi.

Dopo aver acquisito tutte le specifiche, il team di professionisti redige uno schema preliminare del circuito elettronico, stabilendo la posizione e i collegamenti tra i componenti. Per ottimizzare il processo, si avvale di software di progettazione assistita, che permette di simulare il funzionamento della scheda e di verificare le interazioni tra i vari componenti.

Successivamente, vi è la scelta dei componenti elettronici, che dipende da fattori come il costo, la disponibilità e il rischio di obsolescenza. Inoltre, il progettista deve considerare vincoli tra cui lo spazio, il calore generato e il fabbisogno energetico per realizzare una scheda elettronica efficiente.

Routing

Il secondo passaggio è il routing dello schema elettrico, in cui si crea un prototipo virtuale del circuito stampato, utilizzando programmi di routing che permettono di analizzare e ottimizzare le caratteristiche del progetto.

Grazie ai software CAD, è possibile programmare la scheda elettronica e fare simulazioni, creando prototipi e testando il circuito prima della produzione definitiva, garantendo così maggiore precisione e affidabilità. Questa fase è cruciale non solo per migliorare il prodotto finale e ridurre i tempi di produzione, ma anche per evitare problemi di funzionamento in futuro.

Realizzazione

Dopo la progettazione e il routing, si passa alla fabbricazione vera e propria della scheda elettronica, che prevede il fissaggio e il collegamento elettrico dei componenti su un supporto epossidico, noto come PCB (circuito stampato).

Questo processo implica la saldatura dei componenti al PCB tramite brasatura. A seconda del tipo di componente, vengono utilizzati metodi di assemblaggio diversi: per i componenti a foro passante, ad esempio, si impiega solitamente la saldatura a onda o, in alternativa, la saldatura manuale; per i componenti montati in superficie, invece, si adotta la tecnologia SMT (Surface Mount Technology), la più comune nell’industria.

Questo processo avviene in un forno di rifusione, generalmente in atmosfera inerte, per garantire una saldatura di alta qualità senza ossidazioni.

Test di qualità

Al termine dell’assemblaggio delle schede, gli ingegneri devono eseguire il controllo qualità e i test di affidabilità.

Per fare ciò, viene effettuata un’ispezione visiva oppure tramite robot AOI (Automated Optical Inspection) per verificare la qualità delle saldature. Successivamente, si esegue un test elettrico per garantire il corretto funzionamento della scheda.

Per migliorare la robustezza e l’affidabilità, inoltre, vengono utilizzati i test HALT (Highly Accelerated Life Test) e HASS (Highly Accelerated Stress Screen), che permettono rispettivamente di eliminare i difetti iniziali del prodotto e di rimuovere difetti latenti, assicurando così prestazioni ottimali e durature.





















