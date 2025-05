"La vita, la morte e il salmone", il liceo "Bruno" di Albenga porta in scena un varietà teatrale tra ironia e riflessione

Mercoledì 28 maggio, alle ore 21:00, il Teatro Ambra di Albenga ospiterà lo spettacolo “La vita, la morte e il salmone”, frutto del corso di teatro del liceo G. Bruno. Un titolo curioso, che racchiude un intreccio sorprendente di comicità e profondità, vita quotidiana e paradosso teatrale, sotto la sapiente regia di Jacopo Marchisio e Stefania Laureri, con la collaborazione di Laura Ferrari.

Lo spettacolo, realizzato con il patrocinio del Comune di Albenga, non propone un’unica narrazione, ma una raccolta di scene teatrali collegate da un originale filo conduttore. La scelta nasce dalla necessità di adattarsi alle tempistiche scolastiche e dalla volontà di omaggiare la tradizione dell’avanspettacolo e del varietà. La cornice è quella di un’immaginaria esposizione d’arte: i quadri prendono vita sul palco, trasformandosi in momenti di teatro che esplorano tre grandi temi — il lavoro, la guerra, la vita sociale e familiare.

La selezione dei testi è un viaggio nella comicità intelligente e nell’assurdo, con incursioni nei mondi di Achille Campanile, Monty Python, Walter Chiari e Harold Pinter. Tra giochi di parole, situazioni grottesche e riflessioni taglienti, non mancano passaggi più intensi ispirati a Brecht e allo stesso Pinter, dove l’ironia si fa più amara, ma sempre presente.

A dare voce e corpo ai quadri teatrali saranno: Achille Borea, Lisa Busca, Lila Cilloco, Mohaila Dahmani, Caterina Gilardenghi, Ilkay Gori, Sofia Laurenzano, Sara Opizzo, Silvia Opizzo, Ilaria Rapa, Asia Russo, Alessia Xhelili e Simone Zoccolan.

Fondamentale il lavoro dietro le quinte: i tecnici audio/luci Marco Ravera e Fabio Cerrato; le scenografie e i costumi curati da Sarah Scudieri, Alessia Mezzatesta e Ikram Hamidi; e la grafica realizzata da Asia Russo, che ha anche contribuito in scena.

E il salmone? Lasciamo che sia il pubblico a scoprirne il senso. Un piccolo indizio per i più esperti: chi conosce bene la comicità inglese potrebbe trovarsi avvantaggiato. Uno spettacolo vivace e variegato, che promette di far riflettere sorridendo. Un invito aperto alla città per sostenere e valorizzare la creatività teatrale degli studenti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.