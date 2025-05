Albenga, Caviglia al centrodestra: “La maggioranza è coesa, nessuna crisi. Siamo menti pensanti, non scaldiamo la sedia”

“È da martedì mattina che non faccio altro che leggere post sui social e articoli, da parte dei membri dell’opposizione ingauna e dei coordinatori cittadini dei partiti di centrodestra, che la maggioranza dell’amministrazione Tomatis sia in crisi e ormai spaccata perda i pezzi. Per non dilungarmi troppo, non sto a citare i singoli interventi che abbiamo letto tutti. Chiedo solo al nuovo coordinatore di Forza Italia di essere più attento durante i consigli comunali ai quali assiste come spettatore in sala, in quanto nelle disamine da lui redatte che seguono, tende un po’ troppo spesso e volentieri a distorcere quella che è la realtà, cosa che mi auguro dipenda solo dalla disattenzione e non da un atto voluto”.

Lo scrive in una nota Antonio Caviglia, consigliere di maggioranza del Comune di Albenga.

“Ci tengo a rassicurare tutti, che l’amministrazione Tomatis è più che mai coesa – prosegue -. Non nascondo che durante le riunioni di maggioranza ci siano scambi di vedute su alcuni punti negli ordini del giorno da portare nei consigli comunali, ma questo è semplicemente un sinonimo che siamo tutti menti pensanti e nessuno di noi scalda la sedia per alzare la manina o abbandonare l’aula nel momento in cui qualcuno ce lo richiede”.

“Ogni consigliere di questa amministrazione ha voce in capitolo, viene ascoltato e le decisioni vengono prese unitamente e democraticamente al termine di ogni discussione – dice ancora -. Concludo dicendo, che anche a livello politico nazionale, ognuno di noi ha le sue idee, sicuramente diverse tra loro, che mai però ci porteranno a far venire meno l’impegno verso la nostra città e che non intaccano e mai intaccheranno il buon lavoro che si sta svolgendo e si svolgerà per la Città di Albenga”.