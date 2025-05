Mercoledì 28 maggio a Pietra Ligure la conferenza pubblica “Separarsi per Unirsi”

Mercoledì 28 maggio, alle ore 17:30, presso il Centro Polivalente “Carlo e Nello Rosselli” di via Nino Bixio (Pietra Ligure) avrà luogo la conferenza pubblica “Separarsi per Unirsi”, patrocinata dal Comune di Pietra Ligure e dal Distretto Sociosanitario Finalese e organizzata e supportata dall’ Associazione Cheiron Psicoterapia e dalla sezione savonese di AIGA Associazione Italia Giovani Avvocati, vedrà i saluti istituzionali dell’Assessore alle politiche sociali, giovanili e socioeducative del Comune di Pietra Ligure Marisa Pastorino e gli interventi dell’Avv. Camilla Fasciolo, della Presidente di Cheiron e psicologa-psicoterapeuta dell’età evolutiva Dott.ssa Silvia Console e della Presidente dell’ordine degli Assistenti Sociali della Liguria Dott.ssa Claudia Lanteri.

Come inizia una separazione? Come comunicarlo ai figli? Come accorgersi se stanno soffrendo e come aiutarli? Gli assistenti sociali sono una condanna o una risorsa? L’idea della conferenza nasce dall’intenzione di far conoscere la realtà di tre professioni che, spesso, si trovano ad interagire avendo come obiettivo comune la tutela del minore.

L’incontro, aperto sia ai professionisti che alla cittadinanza, intende fornire gli strumenti utili a riconoscere i fattori e i falsi miti che ostacolano la fine di una relazione portando l’attenzione su quali percorsi possono essere di aiuto e supporto.

“L’iniziativa, per la quale ringraziamo da subito l’Associazione Cheiron, AIGA, l’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria e le autorevoli relatrici, sarà un’occasione preziosa per riflettere sulle figure che intervengono in alcuni dei momenti più delicati della vita familiare, quale è la separazione – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino – Come assessorato alle politiche sociali l’attenzione su questo tema ci trova assolutamente favorevoli - continua l’Assessore Pastorino - Affrontare una definizione a tutto tondo del ruolo dell’assistente sociale, figura fondamentale che agisce attraverso gli enti locali e che ha un ruolo chiave in situazioni di criticità all’interno della famiglia, è certamente utile e benvenuto. Ben vengano, quindi, iniziative come questa che abbiamo immediatamente sposato con favore e che riteniamo importante vengano divulgate a tutta la cittadinanza”, conclude Pastorino.

“Il disagio manifestato dal minore ha sempre un senso: il bisogno di riportare un equilibrio nella relazione con le figure di riferimento, i genitori. La separazione può essere gestita serenamente ma può diversamente essere un fattore di rischio per la strutturazione di sintomi nei bambini. Si affronterà la delicata questione della comunicazione della separazione ai figli a seconda delle fasce di età e si porterà la distinzione tra Separazioni Conflittuali e Separazioni Traumatiche”, dichiara la Dott.ssa Silvia Console.

“Personalmente, vorrei dire che credo negli strumenti di mediazione e nel supporto di diversi professionisti, perché credo che il ruolo di questi sia quello di individuare fragilità e risorse delle parti e dar loro gli strumenti affinché possano muoversi in autonomia”, commenta l’Avv. Camilla Fasciolo.