Napoli campione d'Italia, la festa dei tifosi ad Albenga (FOTO e VIDEO)

Duecento tifosi napoletani si sono radunati alla pizzeria Dai Gemelli di Albenga (in Viale Italia, zona Bingo) per assistere all’ultima, decisiva partita di campionato tra Napoli e Cagliari, che avrebbe decretato il vincitore dello scudetto 2024/25. Donne, bambini, ragazzi, ragazze e adulti: tutti erano col fiato sospeso, in attesa dei gol che potessero coronare il sogno tricolore.

E i gol non si sono fatti attendere: al 42’ McTominay ha fatto esplodere di gioia il salone della pizzeria, mentre al 51’ Lukaku ha siglato la rete che ha messo al sicuro lo scudetto per i partenopei. Gioia incontenibile: musica, cori, trombe, trombette, coperchi usati come tamburi – ogni oggetto si trasformava in strumento d’entusiasmo.

Persino i due instancabili pizzaioli, Pasquale Ruffo e Mariano Improta (meglio noto come “Sandokan Napoletano”), hanno reso omaggio alla squadra presentandosi al servizio con la barba tinta d’azzurro, il colore della maglia del Napoli.

Anche i quattro titolari della pizzeria sono stati travolti dall'euforia collettiva: Giancarlo Massimino, Stefano Savona e i fratelli Thomas e Gabriel Graziani, insieme alla cassiera Dora Santa, soprannominata “la Star”.

Alla fine della partita, tra urla di vittoria, canti e balli, la festa è proseguita fuori dal locale: improvvisati fuochi d’artificio e caroselli che hanno animato le vie di Albenga.