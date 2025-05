Elezioni Sassello, il quorum è stato superato: Gian Marco Scasso è il nuovo Sindaco

Gian Marco Scasso è il nuovo sindaco di Sassello.

L'affluenza delle 23.00 che si è attestata sul 45.30% ha di fatto visto superare il quorum portando così ufficialmente Scasso, caposquadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze, a diventare nuovo primo cittadino del comune degli amaretti.

Con lui entrano in consiglio tutti i candidati della lista "La Nuova Via per Sassello": Italo Caviglia, Adelmo Dabove, Bruno Antonio De Felice, Claudia Manolio Pon, Elena Massaccesi, Franco Orsi, Damiano Pastorino detto Andrea, Vincenzo Pinto, Sabrina Vernero, Martino Zunino.

Scasso, ex capogruppo di minoranza, era stato sconfitto nel maggio 2023 con uno scarto di soli 63 voti contro Marco Dabove (531 preferenze contro 468).

Poi le dimissioni ad agosto del 2024 di Dabove, l'arrivo del commissario e solo una lista che si è presentata alle elezioni.





ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO