Turismo, per la provincia di Savona +5,8% di presenze ad aprile rispetto all’anno scorso

“Grazie all’introduzione di un nuovo sistema di rilevazione basato su dati preliminari, più tempestivi e accurati, posso anticipare che nel mese di aprile 2025, la provincia di Savona ha registrato 85.625 arrivi, con un incremento del 7,5% rispetto ad aprile 2024, e 226.074 presenze, in crescita del 5,8%”.

Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi nel corso della presentazione della ricerca “Il Turismo nella provincia di Savona”, organizzato dall’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo della provincia di Savona.

“L'aumento – prosegue - ha interessato sia il turismo italiano, con +7,66% di arrivi e +5,3% di presenze, sia quello straniero con +7,17% di arrivi e +6,8% di presenze. Si tratta di un segnale incoraggiante che conferma un trend positivo in corso e rafforza la fiducia nella stagione estiva ormai alle porte”.



“I numeri parlano chiaro – dice ancora Lombardi - nel 2024 Savona ha confermato il proprio ruolo di traino nel panorama turistico ligure, con oltre 5,2 milioni di presenze, rappresentando il 32% del totale regionale. È importante sottolineare il buon recupero della componente internazionale, con la Germania, la Svizzera e la Francia a guidare le provenienze estere. Questo ci dice che la Liguria, e Savona in particolare, restano mete riconosciute a livello europeo”.



“Tra i dati più significativi vi è la crescente incidenza delle strutture extra-alberghiere, che oggi rappresentano oltre il 60% dell’offerta ricettiva: come Regione in Liguria abbiamo censito 35.825 appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui 11.040 nella provincia di Savona”, ha aggiunto l'assessore al Turismo, il quale, infine, ha aggiornato i dati relativi all'edizione 2025 del Patto del Lavoro nel Turismo, la misura che eroga bonus assunzionali a favore delle imprese turistiche che stipulano contratti con durata minima di 8 mesi: “Dall'apertura dello scorso 19 maggio si sono registrate già 731 domande pervenute”.