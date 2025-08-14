20enne scippa una catenina e oppone resistenza alla Polizia: non potrà più entrare ad Alassio per 3 anni

Strappa dal collo di un giovane una collana d’oro e oppone resistenza alla Polizia: arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio un cittadino straniero di 20 anni.

A seguito di una chiamata al numero unico di emergenza 112 Nue, i poliziotti sono tempestivamente intervenuti, raggiungendo la vittima, la quale ha riferito di essere stata avvicinata e derubata: il malvivente le aveva strappato dal collo una collana d’oro, tentando poi di fuggire (leggi QUI).

Grazie alle indicazioni fornite, gli agenti hanno rapidamente individuato e raggiunto il sospettato. Al momento del fermo, il giovane ha reagito agli Agenti, cercando di divincolarsi e di opporsi all’arresto.

Nonostante i tentativi di sottrarsi al controllo, il giovane straniero è stato accompagnato presso il Commissariato per l’identificazione e gli accertamenti foto-dattiloscopici, quindi tratto in arresto per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, e successivamente tradotto presso le camere di sicurezza della Questura di Savona dove ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, danneggiando anche alcune parti della struttura.

In seguito all’udienza, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere e gli ha notificato il Foglio di Via Obbligatorio, che gli vieta di fare ingresso nel Comune di Alassio per i prossimi tre anni.