Mattinata speciale al "Boselli-Alberti" di Savona: vigili del fuoco e unità cinofile a scuola

All’Istituto Superiore Boselli-Alberti di Savona si è svolta una mattinata davvero particolare: i vigili del fuoco del comando provinciale sono arrivati per incontrare gli studenti e tenere una lezione speciale su prevenzione incendi, struttura del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e… su come si diventa pompiere.

In aula magna, i ragazzi hanno scoperto che i vigili del fuoco non si occupano solo di spegnere incendi, ma intervengono in tantissime emergenze: incidenti stradali, alluvioni, terremoti, soccorso a persone e animali. È stato spiegato cosa serve per entrare nel corpo: superare un concorso pubblico, essere in ottima forma fisica e frequentare corsi di formazione intensivi. Insomma, servono coraggio, passione e tanto impegno.

Ma la mattinata non finiva qui, perché erano presenti anche le unità cinofile con i cani da ricerca! Abbiamo fatto una dimostrazione di ricerca persona, mostrando agli studenti come lavoriamo sia su macerie sia in superficie. Abbiamo raccontato un po’ del nostro lavoro, spiegando sempre che per i cani tutto questo è un gioco: non lavorano mai sotto coercizione, ma con motivazione positiva e divertimento.

Durante l’incontro abbiamo condiviso alcune delle esperienze più forti che ci hanno segnato, come gli interventi ad Amatrice dopo il terremoto e al Ponte Morandi. Abbiamo anche spiegato come si inizia ad addestrare un cane da soccorso, partendo da quando è ancora cucciolo: è un percorso lungo, fatto di pazienza, affiatamento e tanta fiducia reciproca.

La mattinata si è conclusa con tante domande, curiosità, foto e sorrisi. Un’esperienza che non solo ha entusiasmato i ragazzi, ma ha anche lasciato un messaggio importante: la prevenzione salva vite e il lavoro di squadra – uomini e animali insieme – fa davvero la differenza.