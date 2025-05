Nuova raccolta rifiuti a Savona: il Difensore civico scrive al sindaco: "Bene lo sforzo ma serve più equità di trattamento"

Il Difensore civico di Regione Liguria Francesco Cozzi interviene sul nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti organizzato dal maggio scorso nel Comune di Savona. Dopo un primo, e positivo, incontro sul tema con il sindaco Marco Russo, Francesco Cozzi il 22 maggio scorso ha inviato una lettera al primo cittadino (in allegato) manifestando le perplessità espresse da oltre un centinaio di cittadini che, tramite specifiche segnalazioni al suo ufficio, lamentavano come il nuovo sistema di raccolta, diverso fra quartieri della stessa città, crei disparità di trattamento e, in alcuni casi, oggettive difficoltà per gli abitanti nel conferimento dei rifiuti.

Nella lettera, che è stata preceduta da un positivo incontro con il sindaco, il Difensore civico ha riportato nel dettaglio le criticità segnalate e le soluzioni proposte.

«L’incremento della raccolta differenziata - precisa il Difensore civico – è sicuramente un obbiettivo ineludibile e va apprezzato, dunque, lo sforzo compiuto dalla Civica amministrazione di Savona per adottare un sistema più efficiente e che accresca la percentuale di rifiuti smaltiti con un sistema ambientalmente più sostenibile, da valorizzare seguendo il modello dell’economia circolare (riduzione, riutilizzo, riciclo e rigenerazione), tuttavia occorre sensibilizzare la società incaricata di svolgere questo servizio affinché siano adottate misure che consentano ad ogni cittadino di Savona di poter partecipare senza difficoltà a questo progetto».

Il Difensore Civico, che è stato sensibilizzato su questo tema anche da Federconsumatori di Savona, conclude: «Quando vengono adottate nuove misure, che hanno un forte impatto nelle abitudini dei cittadini, è necessaria un’azione preventiva di confronto e di informazione in modo tale da aumentare la consapevolezza sul fine ultimo di questi percorsi e, soprattutto, per limitare al minimo i disagi».