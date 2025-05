"Nel cuore degli altri": il cardiologo Bronzetti presenta il suo libro alla Ubik di Savona

Sabato 31 maggio alle ore 18, presso la Libreria Ubik, si terrà un incontro con Gabriele Bronzetti, Professore di Cardiologia all’Università di Bologna. L’evento, organizzato dalla Direzione del Premio Cronin, sarà l’occasione per la presentazione del suo nuovo libro: “Nel cuore degli altri. Quando arte, musica, letteratura e cinema aiutano a raccontare la medicina” (Aboca Edizioni).

Il volume propone una riflessione originale su come le discipline artistiche possano contribuire a comunicare la medicina in modo più umano e profondo. Ad introdurre l’incontro sarà il giornalista Mimmo Lombezzi.

Gabriele Bronzetti, noto divulgatore scientifico per Repubblica e Corriere, vincitore del Premio Cronin 2021 e autore di libri di cardiologia tradotti a livello internazionale, accompagna il lettore in un viaggio nel cuore — inteso non solo come organo ma come simbolo di emozioni, complessità e connessione tra scienza e cultura.